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В Україні виготовлятимуть шведські БМП CV-90, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Україна та Швеція домовилися про виробництво та ремонт БМП CV-90 на території нашої країни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

"Сьогодні деталізували домовленість про виробництво CV-90 в Україні, її ремонту тощо. Зробимо все можливе, щоб перша вироблена в Україні CV-90 якомога швидше з'явилася", - заявив він.

В свою чергу шведський очільник уряду додав, що Київ та Стокгольм підписали угоду для посилення співпраці у виробництві та навчанні на CV-90

"Ми тут підписали (угоду - руд.), буквально кілька хвилин тому, це знак нашого спільного бажання посилити співпрацю у виробництві та навчанні на CV-90", - заявив Крістерссон

До того ж Зеленський додав, що під час його поїздки на фронт українські військові хвалили шведські БМП CV-90.

БМП CV-90

Броньована машина піхоти. Швеція для власної БМП CV 9040C як посилення використовує бронемодулі AMAP німецькій компанії IBD Deisenroth Engineering. З комплектом навісної броні (композитна броня з керамічними бронеелементами) для модифікацій, починаючи з CV 9040B і далі, забезпечується захист від 30-мм бронебійного опереного снаряда.

До складу захисного комплекту AMAP крім навісних модулів пасивної броні для корпусу і башти входить протимінний захист, розташований на днищі бронекорпуса, а також протиуламкова підбивка бойового відділення.

Додатково до пасивного захисту CV 9040C використовується система маскування Barracuda, однойменна з назвою шведської компанії-розробника Barracuda Company.

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