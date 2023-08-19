В Украине будут производить шведские БМП CV-90, - Зеленский

"Сегодня детализировали договоренность о производстве CV-90 в Украине, ее ремонте и тому подобное. Сделаем все возможное, чтобы первая произведенная в Украине CV-90 как можно скорее появилась", - заявил он.

В свою очередь шведский глава правительства добавил, что Киев и Стокгольм подписали соглашение для усиления сотрудничества в производстве и обучении на CV-90

"Мы здесь подписали (соглашение - ред.), буквально несколько минут назад, это знак нашего общего желания усилить сотрудничество в производстве и обучении на CV-90", - заявил Кристерссон

К тому же Зеленский добавил, что во время его поездки на фронт украинские военные хвалили шведские БМП CV-90.

БМП CV-90

Бронированная машина пехоты. Швеция для собственной БМП CV 9040C в качестве усиления использует бронемодули AMAP немецкой компании IBD Deisenroth Engineering. С комплектом навесной брони (композитная броня с керамическими бронеэлементами) для модификаций, начиная с CV 9040B и далее, обеспечивается защита от 30-мм бронебойного оперенного снаряда.

В состав защитного комплекта AMAP помимо навесных модулей пассивной брони для корпуса и башни входит противоминная защита, расположенная на днище бронекорпуса, а также противоосколочная подбивка боевого отделения.

Дополнительно к пассивной защите CV 9040C используется система маскировки Barracuda, одноименная с названием шведской компании-разработчика Barracuda Company.

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