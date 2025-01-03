В Україні відреагували на переобрання Джонсона спікером Палати представників США

Нагадаємо, що у США сьогодні пройшло голосування на обрання спікера Палати представників. Для Джонсона критично важливою була повна підтримка його кандидатури з боку республіканців. Він мав в запасі лише один голос, що міг би утриматись під час голосування.

Спочатку кандидатуру Джонсона підтримали лише 216 членів Палати представників. Троє республіканців віддали свої голоси за інших кандидатів, а ще п'ятеро утримались від голосування. Але Джонсон мав час та можливість переконати їх змінити свій вибір, якою він скористався.

В результаті голосування Джонсон набрав 218 необхідних голосів конгресменів, щоб стати спікером Палати представників США.

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