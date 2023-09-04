В Україні відправили до в'язниці ще трьох агентів РФ, вони коригували ракетні удари

Троє агентів Росії отримали тюремні терміни за пособництво агресору. Вони коригували ракетні удари по Україні та збирали дані про місця базування ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще троє російських інформаторів, які коригували повітряні атаки РФ по Донецькій та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.

Колаборант у Лимані

Тюремний термін отримав місцевий мешканець, який "зливав" окупантам місця базування та переміщення Сил оборони у звільненому Лимані.

Особливо ворога цікавили геолокації штабів командування ЗСУ та підрозділів Служби безпеки.

Російського інформатора затримали на спробі передачі розвідінформації військовій розвідці Південного військового округу СРСР через соцмережу "Одноклассники". За це чоловік отримав 14 років ув’язнення.

Зрадниця із Новогродівки

Також засуджено 24-річну мешканку міста Новогродівка Покровського району, яку спецслужби РФ залучили до співпраці ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Тоді зловмисниця їздила до тимчасово окупованого Донецька, де пройшла курс диверсійної підготовки в польових таборах бойовиків терористичної організації "ДНР". Після цього її перевели в режим "очікування" і відправили додому, а після 24 лютого 2022 року активували для виконання завдань розвідувально-підривної діяльності проти України.

"За вказівками агресора вона ставила мітки поблизу місць можливого базування українських військових і правоохоронців у фронтових районах області", - повідомили в СБУ.

Зроблені "позначки" зловмисниця фотографувала та надсилала загарбникам із координатами для підготовки повітряних атак на місця дислокації українських захисників. Суд призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років.

Поплічник РФ із Кам'янського

У Дніпропетровській області засуджено колишнього кримінальника, жителя Кам'янського, який працював на ФСБ і готував ракетний удар РФ по одному з місцевих заводів.

Для цього він фотографував "периметр" і внутрішню територію промислового об'єкта, а потім відправляв агресору готові знімки з прив'язкою до місцевості. Він проведе за ґратами 9 років.

Україна продовжує виявляти агентів Росії

Сьогодні повідомлялось, що Служба безпеки у Сумській області затримала агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони на північному кордоні України з Росією.

Також українські військові затримали бойовика так званої "ДНР" під час звільнення села Урожайне Донецької області. Йому загрожує 15 років в'язниці.