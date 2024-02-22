В Україні відправили до в'язниці ще п'ятьох окупантів, які воювали в Авдіївці та Мар'їнці

Окупанти з Макіївки та Криму

Серед засуджених виявився уродженець тимчасово окупованої Макіївки. На початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік добровільно "мобілізувався" до штурмового батальйону "Сомалі", який підпорядковується Південному військовому округу РФ.

Там його призначили снайпером і перекинули на передову в районах Бахмута і Волновахи.

Ще одним засудженим є житель Криму. У квітні 2023 року він приєднався до штурмової роти "Ірбіс-Z" російської приватної військової компанії "Редут".

У лавах окупаційного угруповання зрадник облаштовував фортифікаційні споруди загарбників та обстрілював позиції ЗСУ на Донецькому напрямку.

Де воювали інші бойовики

Також у СБУ розповіли про ще трьох бойовиків, які воювали у складі 114-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресора та 114-го батальйону так званої "народної міліції ДНР".

Фото: Окупанти (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Після проходження навчання на полігоні одного з них призначили оператором-навідником БМП-1.

З ворожої бронетехніки він обстрілював житлові будинки мешканців Маріуполя та штурмував позиції ЗСУ в районі Сєвєродонецька, а потім прибув під Авдіївку.

Суди відправили їх до в'язниці

На підставі зібраних доказів суд визнав усіх п'ятьох бойовиків винними за фактом державної зради.

Злочинні дії трьох зловмисників додатково інкримінували за двома статтями кримінального кодексу України:

участь у терористичній групі чи терористичній організації;

участь у непередбачених законом збройних формуваннях.

За матеріалами СБУ суд призначив ворожим пособникам 15 років в'язниці.

Виявлення окупантів і зрадників

Мешканець Харкова добровільно співпрацював із Російською Федерацією та допомагав завдавати ударів по енергетичній системі України. Його засудили до 15 років тюрми.

Також російського військового засудили до 11 років в'язниці за обстріл із танка лікарні в Тростянці Сумської області.