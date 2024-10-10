Україні не відомі причини смерті журналістки Рощиної в полоні РФ, - омбудсмен

Україна отримала офіційне документальне підтвердження від російської сторони про смерть української журналістки Вікторії Рощиної. Вона з минулого року перебувала в російському полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця.

"В черговий раз у російській неволі гине людина, перебування якої у застінках РФ було підтверджене МКЧХ! Чому молода жінка померла, перебуваючи в російській неволі, - невідомо", - наголосив Лубінець.

Омбудсмен заявив, що вже повідомив ООН та МКЧХ, щоб вони зафіксували факт смерті цивільної особи, яку незаконно утримувала РФ.

"Незаконні затримання і викрадення журналістів - зброя РФ проти свободи слова! Росія вкотре порушила Женевські конвенції та міжнародне гуманітарне право. Міжнародна спільнота повинна тиснути на Росію, аби всі винні у злочинах були притягнуті до відповідальності!", - підкреслив він.

Що відомо про полон Рощиної

За даними Лубінця, жінка зникла безвісти у серпні 2023 року на тимчасово окупованих територіях України. У вересні того ж року родичі Рощиної звернулися до відповідних органів з заявою про її розшук.

"Звернення від рідних отримав і Офіс омбудсмана. І лише у травні 2024 року в Росії підтвердили, що вона затримана і перебуває на території РФ! Також було підтвердження від МКЧХ", - додав він.