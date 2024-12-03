В Україні відновили надання статусу підприємствам для бронювання від мобілізації

"Перші сім підприємств успішно пройшли процедуру оновлення критичності за новими критеріями. Це компанії зі сфери виробництва скляних виробів, меблів, текстилю, керамічної плитки та інших сфер. Компанії отримали можливість бронювати працівників на строк до 12 місяців", - повідомила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, ті, хто критичність не оновив, теж можуть бронювати працівників. Діятиме таке бронювання до 28 лютого 2025 року, це крайній термін для оновлення критичності.

Свириденко повідомила, що загалом, за перші два дні відновлення бронювання через Дію, компанії подали 3500 заяв на бронювання 26,7 тисяч працівників.

Новий порядок бронювання

Нагадаємо, що підприємства, які ще не оновили, але ще мають діючий статус критично важливих, можуть забронювати працівників до 28 лютого 2025 року. Після оновлення критичності за новими обов’язковими критеріями вони зможуть бронювати працівників до 12 місяців.

Для отримання статусу критично важливого приватні підприємства повинні відповідати двом обов’язковим критеріям:

Рівень зарплати. Середня заробітна плата має бути не менше 20000 гривень за звітний період

Відсутність заборгованостей. Підприємство не повинно мати боргів перед державним або місцевим бюджетом за будь-якими податками та зборами.

Також необхідно відповідати одному з додаткових критеріїв:

сума сплачених податків і внесків перевищує 1,5 млн євро;

надходження в іноземній валюті перевищують 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів);

підприємство є резидентом "Дія Сіті";

надає послуги зв’язку зі значними доходами;

має важливе значення для економіки або потреб громади.

Галузеві та регіональні критерії державні органи мають погодити з Міноборони та Мінекономіки.