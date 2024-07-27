В Україні відкриють лабораторію визначення якості турнікетів, - Умєров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

Він підкреслив, що це дасть змогу гарантувати високу якість і надійність цих важливих медичних засобів.

"Лабораторія для визначення якості турнікетів. Ми відкриваємо спецлабораторію, яка буде здійснювати перевірку і сертифікацію турнікетів", - сказав міністр.

Зазначимо, що турнікети є одним з найкращих засобів для зупинки кровотечі на полі бою. Якісні турнікети надають можливість бійцю зупинити кровотечу без допомоги сторонніх. Раніше ми писали, які є види кровотечі, та як краще їх зупинити, доки ви чекаєте на лікарську допомогу.

Нагадаємо, також, що сьогодні під час виступу на першому щорічному Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я український президент Володимир Зеленський повідомив, що лікарям будуть надавати офіцерські звання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.