ua en ru
Сб, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине откроют лабораторию определения качества турникетов, - Умеров

Украина, Суббота 27 июля 2024 18:59
UA EN RU
В Украине откроют лабораторию определения качества турникетов, - Умеров Фото: в Украине откроют лабораторию определения качества турникетов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине откроется специальная лаборатория определения качества турникетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

Озвучивая планы в сфере медицинского обеспечения украинских воинов, Умеров анонсировал открытие спецлаборатории для определения качества турникетов.

"Лаборатория для определения качества турникетов. Мы открываем спецлабораторию, которая будет производить проверку и сертификацию турникетов", - сказал министр.

Он подчеркнул, что это позволит гарантировать высокое качество и надежность этих важных медицинских средств.

Отметим, что турникеты являются одним из лучших средств для остановки кровотечения на поле боя. Качественные турникеты дают возможность бойцу остановить кровотечение без помощи посторонних. Раньше мы писали, какие есть виды кровотечения, и как лучше их остановить, пока вы ждете врачебной помощи.

Напомним, что сегодня во время выступления на первом ежегодном Международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что врачам будут присваивать офицерские звания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Врачи
NEWS
Украинская разведка поразила три вертолета на территории РФ, - источники
Украинская разведка поразила три вертолета на территории РФ, - источники
DAILY
Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им