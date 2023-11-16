В Україні відкрили відомості по спеціальному майновому праву

Усі відомості про необхідні документи для реєстрації спеціального майнового права (СМП) відтепер відкрито на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.
Зокрема, на порталі можна буде дізнатись, чи є в об’єкта будівництва права на виконання будівельних робіт, проектна документація на будівництво, містобудівні умови та обмеження.
"Такі зміни є результатом реалізації нашого законопроєкту №5091, який був ухвалений парламентом і підписаний Президентом. Він впроваджує низку запобіжників, які захистять людей, що вклали гроші в будівництво квартири, від недоброчесних забудовників та забезпечує прозорість ринку первинного житла", - заявила Шуляк.
На порталі можна буде знайти інформацію про ОНБ та МОНи в таких розділах:
Як зауважила Шуляк, наразі вже доступно 11 зареєстрованих заяв від замовників будівництва. Заявники понад 60 об'єктів будівництва вже почали вносити відомості і створювати документи для реєстрації СМП.
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