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В Україні відкрили відомості по спеціальному майновому праву

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Усі відомості про необхідні документи для реєстрації спеціального майнового права (СМП) відтепер відкрито на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

Зокрема, на порталі можна буде дізнатись, чи є в об’єкта будівництва права на виконання будівельних робіт, проектна документація на будівництво, містобудівні умови та обмеження. 

"Такі зміни є результатом реалізації нашого законопроєкту №5091, який був ухвалений парламентом і підписаний Президентом. Він впроваджує низку запобіжників, які захистять людей, що вклали гроші в будівництво квартири, від недоброчесних забудовників та забезпечує прозорість ринку первинного житла", - заявила Шуляк.

На порталі можна буде знайти інформацію про ОНБ та МОНи в таких розділах: 

  • договір щодо організації та фінансування будівництва. Йдеться про розмежування права власності на об'єкти між девелопером і замовником, відомості про них та про права на об'єкти;
  • відомості про визначення гарантійної частки та розподіл прав. Це інформація про обʼєкти, які визначені, як гарантійна частка, а також відомості розмежування прав між замовниками будівництва, девелоперами, наявна можливість переглянути публічні відомості про проектну документацію, містобудівні умови та обмеження, технічні умови, номери земельних ділянок;
  • заява про реєстрацію майнового права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП) - у цьому розділі користувач е-системи може ознайомитися з відомостями про замовників, номером проектної документації, містобудівних умов та обмежень, експертизою проектної документації, номером дозволу та рішенню по адресі, відомостей про гарантійну частку.

Як зауважила Шуляк, наразі вже доступно 11 зареєстрованих заяв від замовників будівництва. Заявники понад 60 об'єктів будівництва вже почали вносити відомості і створювати документи для реєстрації СМП.

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Олена Шуляк