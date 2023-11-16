В Украине открыли сведения по специальному имущественному праву

Все сведения о необходимых документах для регистрации специального имущественного права (СМП) теперь открыты на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.
В частности, на портале можно будет узнать, есть ли у объекта строительства права на выполнение строительных работ, проектная документация на строительство, градостроительные условия и ограничения.
"Такие изменения являются результатом реализации нашего законопроекта №5091, который был принят парламентом и подписан Президентом. Он внедряет ряд предохранителей, которые оградят людей, вложивших деньги в строительство квартиры, от неблагополучных застройщиков и обеспечивающих прозрачность рынка первичного жилья", - заявила Шуляк.
На портале можно будет найти информацию об ОНБ и МОНах в следующих разделах:
Как отметила Шуляк, уже доступно 11 зарегистрированных заявлений от заказчиков строительства. Заявители более 60 объектов строительства уже начали вносить сведения и создавать документы для регистрации СМП.
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