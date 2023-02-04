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В Україні відкрили більше 9500 пунктів незламності, - Мінінфраструктури

Фото: в Україні відкрили понад 9500 пунктів незламності (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Україні працюють 9597 пунктів незламності, майже половину з них відкрили упродовж минулого місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства інфраструктури України в Facebook.

В публікації також йдеться, що у найближчі два тижні планується збільшити кількість пунктів незламності ще на 1831. Наразі найбільше пунктів відкрито в Дніпропетровській області (1170), Києві (868) та Львівській області (660).

Нагадаємо, що відтепер найближчі пункти незламності можна буде знайти за допомогою чат-боту у Viber. Це вже третій онлайн-ресурс, який спростив пошук громадян локацій для обігріву.

Раніше ми розповідали, де в Києві шукати нові 52 пункти незламності.

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Пункт незламності