RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине открыли более 9500 пунктов несокрушимости, - Мининфраструктуры

Фото: в Украине открыли более 9500 пунктов несокрушимости (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Украине работают 9597 пунктов несокрушимости, почти половину из них открыли в течение прошлого месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

В публикации также говорится, что в ближайшие две недели планируется увеличить количество пунктов несокрушимости еще на 1831. Сейчас больше всего пунктов открыто в Днепропетровской области (1170), Киеве (868) и Львовской области (660).

Напомним, что теперь ближайшие пункты несокрушимости можно будет найти с помощью чат-бота в Viber. Это уже третий онлайн-ресурс, упростивший поиск граждан локаций для обогрева.

Раньше мы рассказывали, где в Киеве искать новые 52 пункта несокрушимости.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пункт незламності