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В Україні відкрили безкоштовну ШІ-школу для молоді: хто може податися

15:12 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
В Україні відкрили безкоштовну ШІ-школу для молоді: хто може податися uBoost і HAVAS Village Ukraine запускають Youth AI School для підлітків (колаж: РБК-Україна)
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Проєкт uBost спільно з HAVAS Village Ukraine відкриває набір на безкоштовну школу штучного інтелекту Youth AI School для молоді. Мета - допомогти учасникам перейти від простих запитів до системного використання ШІ у навчанні, роботі та власних ініціативах.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на організаторів програми.

Навчання триватиме у форматі 7 практичних онлайн-занять. Під час курсу учасники працюватимуть із безкоштовними версіями провідних систем, серед яких - ChatGPT, Claude, Gemini та NotebookLM.

Основні напрями програми:

  • Ефективні запити та контекст: правила побудови промптів, перевірка достовірності даних і вибір правильних інструментів.

  • Навчання і дослідження: робота з науковими джерелами, перетворення конспектів на структуровані бази знань.

  • Цифрова безпека: розпізнавання діпфейків, перевірка підозрілого контенту та захист персональних даних.

  • Креативні індустрії: генерація зображень, робота з текстами, сторітелінг і створення матеріалів для портфоліо.

Практичний результат та власний ШІ-агент

Особливістю курсу стане щоденник задач, у якому учасники фіксуватимуть рутинні процеси. На його основі кожен розробить власного ШІ-агента - цифрового помічника для планування, роботи з документами чи аналізу.

Завершиться навчання у форматі Demo Day із презентацією проєктів та зворотним зв'язком від експертів. Успішні випускники отримають сертифікати.

Як взяти участь?

До участі запрошують молодь віком 16-22 роки, попередній досвід роботи з технологіями не потрібен. Навчання повністю безкоштовне, але вимагає готовності приділяти програмі до 4 годин на тиждень.

Реєстрація триває до 20 листопада 2026 року, а старт занять заплановано на 25 листопада.

Заповнити заявку можна у реєстраційній формі організаторів.

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