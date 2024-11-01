ua en ru
Пт, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні не відбувся перший аукціон на будівництво зеленої енергетики

П'ятниця 01 листопада 2024 13:50
UA EN RU
В Україні не відбувся перший аукціон на будівництво зеленої енергетики Фото: в Україні не відбувся перший аукціон на будівництво зеленої енергетики (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

В Україні не відбувся запланований на 31 жовтня перший аукціон на залучення інвесторів в зелену енергетику через відсутність заявок з боку інвесторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ExPro.

Згідно з повідомленням, цей аукціон організовувало ДП «Гарантований покупець» з намірами отримати пропозиції від інвесторів на будівництво 11 МВт сонячної енергетики.

"Згідно протоколу електронного аукціону, … "аукціон не відбувся". Причина: учасники відсутні", - йдеться в повідомленні "Гарантованого покупця".

Раніше експерти прогнозували, що багатомільярдні борги Гарпоку перед підприємствами зеленої енергетики значно зменшують інтерес інвесторів до участі в зелених аукціонах. Борг ДП "Гарантований покупець" перед ВДЕ складає близько 35,8 млрд грн.

Як повідомлялося, західні інвестори очікують, що держава якомога швидше вирішить боргову кризу в енергетиці, щоб прискорити будівництво нових потужностей розподіленої енергетики, зокрема відновлюваної.

За даними УВЕА, заборгованість перед інвесторами складає 35,8 млрд грн. Водночас, інвестори мають 4 ГВт проєктів вітроенергетики, які можуть бути побудовані в Україні в середньостроковій перспективі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
За добу армія РФ втратила на війні 1460 солдатів і 6 танків, - Генштаб
За добу армія РФ втратила на війні 1460 солдатів і 6 танків, - Генштаб
DAILY
Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті