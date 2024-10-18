В Україні відбулася найбільша криптоконференція N Crypto Awards: Трасті, Удянський та інші

В Києві відбулася перша премія в криптоіндустрії N Crypto Awards 2024, яка зібрала гравців ринку, блогерів, інфлюенсерів та представників понад 30 компаній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів заходу.
Премію відвідало понад 2000 гостей, серед яких були відомі особистості, експерти у сфері криптовалют та технологій.
У рамках N Crypto Awards 2024 було проведено ряд заходів. Також у співпраці з мережею комп'ютерних клубів Cyberion було організовано велику ігрову зону, де відвідувачі могли спробувати свої сили в кіберспортивних іграх.
Особливою частиною заходу стали виступи понад 30 спікерів, які поділилися своїм досвідом і знаннями щодо розвитку криптоіндустрії та технологій Web3. Захід охопив широкий спектр тем: від блокчейн-інновацій до регуляторних аспектів крипторинку в Україні.
Головною подією вечора стало вручення нагород лідерам криптоіндустрії за їхні досягнення у 2024 році. Лауреатами премії стали:
Своєю чергою, Микола Удянський анонсував кілька інсайдів, а також висловив невдоволення ринком, який замість технологій заполонили тапалки і мемкоїни. Він наголосив, що так само, як і інші професійонали очікує відновлення бичого ринку з приходом сек’юріті-токінг.
Окрім основних нагород, організатори також відзначили дві компанії за внесок у розвиток Web3 в Україні криптобіржі Bitget та Bingx
Захід став важливим кроком для популяризації технологій Web3 та криптовалют в Україні. Він продемонстрував високу зацікавленість як з боку представників індустрії, так і з боку громадськості.
Деталі про подію та список усіх лауреатів можна знайти на сайті N Crypto Awards.
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