В Україні відбулася найбільша криптоконференція N Crypto Awards: Трасті, Удянський та інші

Премію відвідало понад 2000 гостей, серед яких були відомі особистості, експерти у сфері криптовалют та технологій.

У рамках N Crypto Awards 2024 було проведено ряд заходів. Також у співпраці з мережею комп'ютерних клубів Cyberion було організовано велику ігрову зону, де відвідувачі могли спробувати свої сили в кіберспортивних іграх.

Особливою частиною заходу стали виступи понад 30 спікерів, які поділилися своїм досвідом і знаннями щодо розвитку криптоіндустрії та технологій Web3. Захід охопив широкий спектр тем: від блокчейн-інновацій до регуляторних аспектів крипторинку в Україні.

Головною подією вечора стало вручення нагород лідерам криптоіндустрії за їхні досягнення у 2024 році. Лауреатами премії стали:

Інфлюенсер року: Микола Удянський

Найкращий крипто-стартап: Trustee

Найкращий крипто-телеграм канал: Incrypted

Найкращий крипто медіаресурс: Incrypted

Найкраще Web3 агентство: ADS Control

Найкращий сервіс обміну: Bit100K

The Best Web3 Developers: DevBrother

Найкраща юридична компанія в Web3: SBSB Fintech Lawyers

Своєю чергою, Микола Удянський анонсував кілька інсайдів, а також висловив невдоволення ринком, який замість технологій заполонили тапалки і мемкоїни. Він наголосив, що так само, як і інші професійонали очікує відновлення бичого ринку з приходом сек’юріті-токінг.

Окрім основних нагород, організатори також відзначили дві компанії за внесок у розвиток Web3 в Україні криптобіржі Bitget та Bingx

Захід став важливим кроком для популяризації технологій Web3 та криптовалют в Україні. Він продемонстрував високу зацікавленість як з боку представників індустрії, так і з боку громадськості.

Деталі про подію та список усіх лауреатів можна знайти на сайті N Crypto Awards.