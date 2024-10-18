UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

В Україні відбулася найбільша криптоконференція N Crypto Awards: Трасті, Удянський та інші

Фото: в Україні відбулася найбільша криптоконференція N Crypto Awards (прес-служба))
Автор: Олександр Мороз

В Києві відбулася перша премія в криптоіндустрії N Crypto Awards 2024, яка зібрала гравців ринку, блогерів, інфлюенсерів та представників понад 30 компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів заходу.

Премію відвідало понад 2000 гостей, серед яких були відомі особистості, експерти у сфері криптовалют та технологій.

У рамках N Crypto Awards 2024 було проведено ряд заходів. Також у співпраці з мережею комп'ютерних клубів Cyberion було організовано велику ігрову зону, де відвідувачі могли спробувати свої сили в кіберспортивних іграх.

Особливою частиною заходу стали виступи понад 30 спікерів, які поділилися своїм досвідом і знаннями щодо розвитку криптоіндустрії та технологій Web3. Захід охопив широкий спектр тем: від блокчейн-інновацій до регуляторних аспектів крипторинку в Україні.

Головною подією вечора стало вручення нагород лідерам криптоіндустрії за їхні досягнення у 2024 році. Лауреатами премії стали:

  • Інфлюенсер року: Микола Удянський
  • Найкращий крипто-стартап: Trustee
  • Найкращий крипто-телеграм канал: Incrypted
  • Найкращий крипто медіаресурс: Incrypted
  • Найкраще Web3 агентство: ADS Control
  • Найкращий сервіс обміну: Bit100K
  • The Best Web3 Developers: DevBrother
  • Найкраща юридична компанія в Web3: SBSB Fintech Lawyers

Своєю чергою, Микола Удянський анонсував кілька інсайдів, а також висловив невдоволення ринком, який замість технологій заполонили тапалки і мемкоїни. Він наголосив, що так само, як і інші професійонали очікує відновлення бичого ринку з приходом сек’юріті-токінг.

Окрім основних нагород, організатори також відзначили дві компанії за внесок у розвиток Web3 в Україні криптобіржі Bitget та Bingx

Захід став важливим кроком для популяризації технологій Web3 та криптовалют в Україні. Він продемонстрував високу зацікавленість як з боку представників індустрії, так і з боку громадськості. 

Деталі про подію та список усіх лауреатів можна знайти на сайті N Crypto Awards.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Криптоіндустрія