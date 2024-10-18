В Украине состоялась крупнейшая криптоконференция N Crypto Awards: Трасти, Удянский и другие

Премию посетило более 2000 гостей, среди которых были известные личности, эксперты в области криптовалют и технологий.

В рамках N Crypto Awards 2024 года был проведен ряд мероприятий. Также в сотрудничестве с сетью компьютерных клубов Cyberion была организована обширная игровая зона, где посетители могли попробовать свои силы в киберспортивных играх.

Особой частью мероприятия стали выступления более 30 спикеров, которые поделились своим опытом и знаниями по развитию криптоиндустрии и технологии Web3. Мероприятие охватило широкий спектр тем: от блокчейн-инноваций до регуляторных аспектов крипторинка в Украине.

Главным событием вечера стало вручение наград лидерам криптоиндустрии за их достижения в 2024 году. Лауреатами премии стали:

Инфлюэнсер года: Николай Удянский

Лучший крипто-стартап: Trustee

Лучший крипто-телеграмм канал: Incrypted

Лучший крипто-медиаресурс: Incrypted

Лучшее Web3 агентство: ADS Control

Лучший обменный сервис: Bit100K

The Best Web3 Developers: DevBrother

Лучшая юридическая компания в Web3: SBSB Fintech Lawyers

В свою очередь Николай Удянский анонсировал несколько инсайдов, а также выразил недовольство рынком, который вместо технологий заполонили тапалки и мемкоины. Он подчеркнул, что так же, как и другие профессионалы, ожидает возобновление бычьего рынка с приходом секьюрити-токинг.

Кроме основных наград организаторы также отметили две компании за вклад в развитие Web3 в Украине криптобиржи Bitget и Bingx

Мероприятие стало важным шагом по популяризации технологий Web3 и криптовалют в Украине. Он продемонстрировал высокий интерес как со стороны представителей индустрии, так и со стороны общественности.

Подробности о событии и списке всех лауреатов можно найти на сайте N Crypto Awards.