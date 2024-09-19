В Україні видають нові водійські права: чим вони відрізняються

У сервісних центрах МВС з 1 серпня почали видавати посвідчення водія нового зразка. Оновлений бланк має три літери і шість цифр захисного елементу. Новий захист спрямований на зменшення кількості випадків підробки документів.

"Що стосується усіх посвідчень водія, які видавалися в Україні раніше, вони залишаються чинними", - пояснив Микола Рудик.

Він зазначив, що посвідчення водія треба обмінювати в таких випадках:

якщо втратили свої водійські права;

або їх викрали;

закінчився термін дії;

змінилися анкетні дані.

Є декілька способів замовити послугу заміни посвідчення водія:

за допомогою мобільного застосунку "Дія";

електронного "кабінету водія";

під час візиту до територіального сервісного центру МВС.

Виготовлене посвідчення водія можна отримати через доставку поштою. Так само можна отримати документ в електронній формі.

Для візиту можна обрати наближений сервісний центр МВС. Із собою треба мати документ, що підтверджує особу, а також ідентифікаційний код. Під час воєнного стану для відновлення посвідчення немає необхідності мати з собою медичну довідку.