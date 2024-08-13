Українці за кордоном, які не оновили дані, не зможуть отримати та обміняти водійські права
Українські чоловіки, які перебувають за кордоном, не зможуть отримати посвідчення водія, якщо не оновили військово-облікові дані.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну постанову Кабінету міністрів України.
Згідно з постановою, в період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування:
- Розміщені за межами України відокремлені підрозділи (філії, представництва) державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби (ДП "Документ"), здійснюють приймання документів для отримання адміністративних послуг з обміну посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, або отримання його після втрати чи викрадення, а також щодо державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, крім транспортних засобів, які потребують експертного дослідження, та видачу оформлених результатів їх надання або відмови в наданні.
- Положення щодо видачі оформлених результатів надання адміністративних послуг не поширюються на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відсутня інформація про виключення з військового обліку або про оновлення персональних даних.
- Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виготовлені на бланку, замовлені засобами електронного кабінету водія функціональної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка "Дія", громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відсутня інформація про виключення з військового обліку або про оновлення персональних даних, у міжнародних поштових відправленнях не пересилаються.
Оновлення даних
Нагадаємо, 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Документ, зокрема, передбачає обов'язкове оновлення військово-облікових даних для чоловіків віком від 17 до 60 років. Це необхідно було зробити до 16 липня у ТЦК, ЦНАПах або застосунку "Резерв+".
Оновлення даних підтверджує мітка часу, яка вказана в електронному або паперовому військово-обліковому документі.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо не встигли вчасно оновити військово-облікові дані.
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