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В Україні від російської агресії загинуло понад 7 тисяч цивільних, - ООН

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Понеділок 16 січня 2023 18:03
В Україні від російської агресії загинуло понад 7 тисяч цивільних, - ООН Фото: В Україні від російської агресії загинуло понад 7 тисяч цивільних (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерія Поліщук

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було вбито понад 7 тисяч мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Управління верховного комісара ООН з прав людини заявило, що ще 11327 отримали поранення. З початку 2023 року було зафіксовано 104 випадки загибелі та 284 випадки поранення.

"Більшість зареєстрованих жертв серед цивільного населення було викликано застосуванням зброї вибухової дії з широкою зоною поразки, включаючи обстріли з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаудари", - йдеться у заяві.

За оцінками українського уряду, кількість загиблих цивільних осіб може становити десятки тисяч.

Нагадаємо, близько 600 українців загинули та постраждали від мін за час російської агресії.

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