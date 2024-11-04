В Україні ветеранам пропонують долучитися до реформування армії: потрібно заповнити анкету

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, в Україні майже мільйон ветеранів повертаються до цивільного життя після захисту держави, і тепер мають можливість долучитися до реформування системи забезпечення ЗСУ.

Під час двомісячної рекрутингової кампанії ветерани зможуть обрати напрямок діяльності та пройти базову підготовку. ДОТ ставить акцент на цінностях відкритості, людиноцентричності, професійності та доброчесності, які залишатимуться ключовими в процесі відбору та роботи.

Для участі у конкурсі ветерани можуть заповнити анкету до 15 грудня 2024 року на офіційному сайті ДОТ за посиланням: https://dotua.org/ua/veterans.