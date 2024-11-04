В Украине ветеранам предлагают присоединиться к реформированию армии: нужно заполнить анкету

По словам министра обороны Рустема Умерова, в Украине почти миллион ветеранов возвращаются в гражданскую жизнь после защиты государства, и теперь могут присоединиться к реформированию системы обеспечения ВСУ.

Во время двухмесячной рекрутинговой кампании ветераны смогут выбрать направление и пройти базовую подготовку. ГОТ делает акцент на ценностях открытости, человекоцентричности, профессионализма и добродетели, которые будут оставаться ключевыми в процессе отбора и работы.

Для участия в конкурсе ветераны могут заполнить анкету до 15 декабря 2024 на официальном сайте ГОТ по ссылке: https://dotua.org/ru/veterans.