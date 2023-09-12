В Україні вдвічі зріс запит на усунення тіньових поборів у держмедицині, - соціологи

Враховуючи стрімке погіршення здоров’я нації в умовах війни, у суспільстві соціальний запит на боротьбу з корупцією й усунення тіньових поборів у державному секторі системи охорони здоров’я є дуже високим.

Так, на думку українців, серед головних наявних проблем у сфері охорони здоров’я найбільшою є корупція, про це заявили 60% респондентів.

Як констатують соціологи, серед українців у воєнний час подвоївся соціальний запит на подолання корупції в державній медицині та формування прозорих цін на медичні послуги:

у 2021 році подолання корупції в охороні здоров’я назвали пріоритетом 22,8% опитаних, а у 2023 році - 59,7%;

прозорих цін за лікування та медичні послуги у 2021 році вимагали 22,4%, тоді як у 2023 році такий запит соціологи почули від 47,8% опитаних.

При цьому в 2023 році порівняно з 2021 р. майже на 10 % зросла частка респондентів, які переконані, що без додаткових "подяк" лікарям державних закладів там неможливо отримати якісну медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше дослідники соціологічної служби Центру імені Разумкова діагностували бажання більшості українців, які зневірилися у державній медицині, мати доступ до послуг приватного медичного сектору.

За результатами проведеного ними опитування, 61,5% респондентів заявили, що готові доплачувати за більш якісні медичні послуги понад суми, встановлені державою за програмою медичних гарантій Національної служби здоров’я України.

Так само, як і в дослідженні фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, соціологи з Центру імені Разумкова констатували прагнення людей до прозорості процесу надання медичних послуг і до більш високої якості цих послуг.

Раніше економісти підрахували, що неформальні побори та корупція в сфері державної медицини стали важким фінансовим тягарем для українців - люди зараз витрачають на отримання медичної допомоги більше за державу.