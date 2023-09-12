В Украине вдвое вырос запрос на устранение теневых поборов в госмедицине, - социологи

Учитывая стремительное ухудшение здоровья нации в условиях войны, в обществе социальный запрос на борьбу с коррупцией и устранение теневых поборов в государственном секторе системы здравоохранения очень высок.

Так, по мнению украинцев, среди главных имеющихся проблем в сфере здравоохранения наибольшая коррупция, об этом заявили 60 процентов респондентов.

Как констатируют социологи, среди украинцев в военное время удвоился социальный запрос на преодоление коррупции в государственной медицине и формирование прозрачных цен на медицинские услуги:

в 2021 году преодоление коррупции в здравоохранении назвали приоритетом 22,8% опрошенных, а в 2023 году - 59,7%;

прозрачных цен за лечение и медицинские услуги в 2021 году требовали 22,4%, в то время как в 2023 году такой запрос социологи услышали от 47,8% опрошенных.

При этом в 2023 году по сравнению с 2021 г. почти на 10% возросла доля респондентов, которые убеждены, что без дополнительных "благодарностей" врачам государственных учреждений там невозможно получить качественную медицинскую помощь.

Ранее исследователи социологической службы Центра имени Разумкова диагностировали желание большинства украинцев, которые разочаровались в государственной медицине, иметь доступ к услугам частного медицинского сектора.

По результатам проведенного ими опроса, 61,5% респондентов заявили, что готовы доплачивать за качественные медицинские услуги сверх сумм, установленных государством по программе медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины.

Так же, как и в исследовании фонда "Демократические инициативы" и КМИС, социологи из Центра имени Разумкова констатировали стремление людей к прозрачности процесса предоставления медицинских услуг и более высокому качеству этих услуг.

Ранее экономисты подсчитали, что неформальные поборы и коррупция в сфере государственной медицины стали тяжелым финансовым бременем для украинцев - люди сейчас тратят на получение медицинской помощи больше государства.