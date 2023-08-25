В Україні вдруге за годину оголосили масштабну повітряну тривогу (відбій)

По усій території України вдруге було оголошено про повітряну тривогу. На території Російської Федерації було зафіксовано зліт МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 18:07 мапа повітряних тривог виглядає так:
Причина повітряної тривоги
Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт МіГ-31К на території Росії.
"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МиГ-31К з аеродрому Саваслейка, Росії", - пише пресслужба.
Відбій
Станом на 18:43 в низці областей України почали оголошувати про відбій повітряної тривоги.
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