В Україні вдруге за день оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К

Вдень середи, 31 січня, в Україні повторно оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.
Про масштабну тривогу в Україні - в матеріалі РБК-Україна.
Сигнал тривоги оголошено по всій території України.
"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - повідомили Повітряні сили.
Як пишуть моніторингові канали, з аеродрому у Росії зафіксовано зліт декількох бортів МіГ. Це вже друга масштаба тривога в Україні сьогодні.
Оновлено о 15:25.
Повітряні сили також попереджають про загрозу балістичного удару по південних областях України.
Станом на 15:15 мапа попереджень виглядає ось так:
У ніч на 31 січня російські терористи застосували проти України 20 ударних дронів типу Shahed-136/131. БпЛА запускали з трьох напрямків:
Зокрема ворога запустив три балістичні ракети "Іскандер-М" з Криму й Воронезької області Росії.
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей", - розповідали Повітряні сили.
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