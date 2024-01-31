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В Україні вдруге за день оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К

Фото: повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Вдень середи, 31 січня, в Україні повторно оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.

Про масштабну тривогу в Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Сигнал тривоги оголошено по всій території України.

"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - повідомили Повітряні сили.

Як пишуть моніторингові канали, з аеродрому у Росії зафіксовано зліт декількох бортів МіГ. Це вже друга масштаба тривога в Україні сьогодні.

Оновлено о 15:25.

Повітряні сили також попереджають про загрозу балістичного удару по південних областях України.

Станом на 15:15 мапа попереджень виглядає ось так:

Атака на Україні у ніч на 31 січня

У ніч на 31 січня російські терористи застосували проти України 20 ударних дронів типу Shahed-136/131. БпЛА запускали з трьох напрямків: 

  • Приморсько-Ахтарськ, Росія; 
  • Курськ, Росія;
  • Чауда, Крим. 

Зокрема ворога запустив три балістичні ракети "Іскандер-М" з Криму й Воронезької області Росії. 

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей", - розповідали Повітряні сили. 

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