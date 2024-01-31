В Украине второй раз за день объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К

Днем среды, 31 января, в Украине повторно объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.
О масштабной тревоге в Украине – в материале РБК-Украина.
Сигнал тревоги объявлен по всей территории Украины.
"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – сообщили Воздушные силы.
Как пишут мониторинговые каналы, с аэродрома в России зафиксирован взлет нескольких бортов МиГ. Это уже вторая тревога в Украине сегодня.
Обновлено в 15:25.
Воздушные силы также предупреждают об угрозе баллистического удара по южным областям Украины.
По состоянию на 15:15 карта предупреждений выглядит так:
В ночь на 31 января российские террористы применили против Украины 20 ударных дронов типа Shahed-136/131. БПЛА запускали по трем направлениям:
В частности, врага запустил три баллистических ракеты "Искандер-М" из Крыма и Воронежской области России.
"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 14 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей", - рассказывали Воздушные силы.
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