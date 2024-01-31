В Украине второй раз за день объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К

Сигнал тревоги объявлен по всей территории Украины.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – сообщили Воздушные силы.

Как пишут мониторинговые каналы, с аэродрома в России зафиксирован взлет нескольких бортов МиГ. Это уже вторая тревога в Украине сегодня.

Обновлено в 15:25.

Воздушные силы также предупреждают об угрозе баллистического удара по южным областям Украины.

По состоянию на 15:15 карта предупреждений выглядит так:

Атака на Украине в ночь на 31 января

В ночь на 31 января российские террористы применили против Украины 20 ударных дронов типа Shahed-136/131. БПЛА запускали по трем направлениям:

Приморско-Ахтарск, Россия;

Курск, Россия;

Чауда, Крым.

В частности, врага запустил три баллистических ракеты "Искандер-М" из Крыма и Воронежской области России.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 14 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей", - рассказывали Воздушные силы.

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