Україні вдалося повернути з окупації ще трьох дітей

За словами Лубінця, перші дві дитини - маленькі хлопчики. Їхня мама через війну була змушена виїхати з України, а її сини залишилися на тимчасово окупованій території в Донецькій області.

Фото: діти, яких повернули з окупації (t.me/dmytro_lubinetzs)

Жінка звернулася по допомогу до Офісу омбудсмена і їй вдалося допомогти - дітей евакуювали з тимчасово окупованих територій і возз'єднали з матір'ю. Наразі родина вже в безпеці.

При цьому, як додав омбудсмен, третя дитина - 17-річний хлопець, який став символом мужності. Він підтримував Україну на тимчасово окупованих територіях, за що його переслідували представники окупаційної влади. Хлопця катували і залякували.

"Зрештою він звернувся до нас і зараз - у безпеці, отримує гуманітарну та матеріальну підтримку, а також допомогу в оформленні документів. На нього чекає новий етап життя - навчання у вільній незалежній Україні", - розповів Лубінець.