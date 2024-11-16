Україні вдалося повернути з окупації ще 15 дітей

Зазначається, що благодійники допомогли цим українським дітям виїхати з окупованих військами РФ районів у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

"Зараз усі діти та їхні сім'ї в безпеці, кожен отримує необхідну допомогу в наших центрах", - розповів Кулеба.

За його словами, вивезти цих дітей з підконтрольних російським загарбникам територій України вдалося здійснити "завдяки злагодженій співпраці з Bring Kids Back UA", а загалом їм вже вдалося повернути з окупації 538 дітей.

Крім того, були оприлюднені деякі факти з історій врятованих нині дітей.

Жінка на ім'я Віталіна була на останніх місяцях вагітності, коли російські окупанти зайшли в її село, й виїхати тоді вона не могла. Вже після нарождення дитини, аби її не забрали у мами загарбники, Віталіна була змушена брати російській паспорт й оформляти документи країни-агресора на малюка.

Марічка в окупації була змушена ходити в російську школу, де доводилося, зокрема, вчити вірші про "велич Росії". А коли дівчині виповнилося 18 років, окупанти поставили її перед вибором: або становишся росіянкою, або "береш воду і йдеш в Україну пішки".

З перших днів окупації рідного міста Саші росіяни зайняли дитячий табір, в якому працювала її мама. Окупанти змушували її матір повернутися на роботу, а Сашу - читати свої пропагандистські російські книжки.

Будинок Олени повністю затонув після підриву росіянами Каховської ГЕС, й під водою опинилося все майно й домашні тварини. Зазначається, що рішення виїжджати було прийнято заради сина.

Російські окупанти вручили Кирилу повістку в армію ще в 17 років, пояснивши це тим, що нібито він тепер "новоспечений громадянин РФ".

Сину Катерини також загрожувала служба в росармії, тому жінка зробила все можливе, щоб врятувати його й вивезти на вільну від російських окупантів територію України.

Повернення українських дітей з російської окупації

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що РФ викрала понад 20 тисяч українських дітей. Він попередив, що є ризик депортації ще 1,5 млн дітей, які перебувають на окупованих територіях України.

Разом з тим Україна продовжує регулярно повертати дітей із тимчасово окупованих російськими окупантами територій.

Так, наприклад, наприкінці жовтня стало відомо, що Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонської області ще 6 дітей - двох дівчаток і чотирьох хлопчиків, віком від 8 до 16 років.