Украине удалось вернуть из оккупации еще 15 детей

С временно оккупированных российскими захватчиками территорий Украины удалось вернуть еще пятнадцать детей. Некоторых из них агрессор собирался забрать в свою армию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал основателя благотворительной организации "Спасем Украину" (Save Ukraine), бывшего уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебу.
Отмечается, что благотворители помогли этим украинским детям уехать из оккупированных войсками РФ районов в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
"Сейчас все дети и их семьи в безопасности каждый получает необходимую помощь в наших центрах", - рассказал Кулеба.
По его словам, вывезти этих детей из подконтрольных российским захватчикам территорий Украины удалось осуществить "благодаря слаженному сотрудничеству с Bring Kids Back UA", а всего им уже удалось вернуть из оккупации 538 детей.
Кроме того, были обнародованы некоторые факты из историй спасенных ныне детей.
Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что РФ украла более 20 тысяч украинских детей. Он предупредил, что есть риск депортации еще 1,5 млн детей, находящихся на оккупированных территориях Украины.
Вместе с тем, Украина продолжает регулярно возвращать детей с временно оккупированных российскими оккупантами территорий.
Так, например, в конце октября стало известно, что Украине удалось вернуть из временно оккупированной части Херсонской области еще 6 детей - двух девочек и четырех мальчиков от 8 до 16 лет.
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