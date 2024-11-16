Україні вдалося повернути з окупації ще 15 дітей
З тимчасово окупованих російськими загарбниками територій України вдалося повернути ще п'ятнадцятьох дітей. Деяких з них агресор збирався забрати у свою армію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал засновника благодійної організації "Спасемо Україну" (Save Ukraine), колишнього уповноваженого президента України з прав дитини Миколу Кулебу.
Зазначається, що благодійники допомогли цим українським дітям виїхати з окупованих військами РФ районів у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.
"Зараз усі діти та їхні сім'ї в безпеці, кожен отримує необхідну допомогу в наших центрах", - розповів Кулеба.
За його словами, вивезти цих дітей з підконтрольних російським загарбникам територій України вдалося здійснити "завдяки злагодженій співпраці з Bring Kids Back UA", а загалом їм вже вдалося повернути з окупації 538 дітей.
Крім того, були оприлюднені деякі факти з історій врятованих нині дітей.
- Жінка на ім'я Віталіна була на останніх місяцях вагітності, коли російські окупанти зайшли в її село, й виїхати тоді вона не могла. Вже після нарождення дитини, аби її не забрали у мами загарбники, Віталіна була змушена брати російській паспорт й оформляти документи країни-агресора на малюка.
- Марічка в окупації була змушена ходити в російську школу, де доводилося, зокрема, вчити вірші про "велич Росії". А коли дівчині виповнилося 18 років, окупанти поставили її перед вибором: або становишся росіянкою, або "береш воду і йдеш в Україну пішки".
- З перших днів окупації рідного міста Саші росіяни зайняли дитячий табір, в якому працювала її мама. Окупанти змушували її матір повернутися на роботу, а Сашу - читати свої пропагандистські російські книжки.
- Будинок Олени повністю затонув після підриву росіянами Каховської ГЕС, й під водою опинилося все майно й домашні тварини. Зазначається, що рішення виїжджати було прийнято заради сина.
- Російські окупанти вручили Кирилу повістку в армію ще в 17 років, пояснивши це тим, що нібито він тепер "новоспечений громадянин РФ".
- Сину Катерини також загрожувала служба в росармії, тому жінка зробила все можливе, щоб врятувати його й вивезти на вільну від російських окупантів територію України.
Повернення українських дітей з російської окупації
Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що РФ викрала понад 20 тисяч українських дітей. Він попередив, що є ризик депортації ще 1,5 млн дітей, які перебувають на окупованих територіях України.
Разом з тим Україна продовжує регулярно повертати дітей із тимчасово окупованих російськими окупантами територій.
Так, наприклад, наприкінці жовтня стало відомо, що Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонської області ще 6 дітей - двох дівчаток і чотирьох хлопчиків, віком від 8 до 16 років.
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