Украине удалось вернуть из оккупации еще 15 детей

С временно оккупированных российскими захватчиками территорий Украины удалось вернуть еще пятнадцать детей. Некоторых из них агрессор собирался забрать в свою армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал основателя благотворительной организации "Спасем Украину" (Save Ukraine), бывшего уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебу.

Отмечается, что благотворители помогли этим украинским детям уехать из оккупированных войсками РФ районов в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

"Сейчас все дети и их семьи в безопасности каждый получает необходимую помощь в наших центрах", - рассказал Кулеба.

По его словам, вывезти этих детей из подконтрольных российским захватчикам территорий Украины удалось осуществить "благодаря слаженному сотрудничеству с Bring Kids Back UA", а всего им уже удалось вернуть из оккупации 538 детей.

Кроме того, были обнародованы некоторые факты из историй спасенных ныне детей.

Женщина по имени Виталина была на последних месяцах беременности, когда российские оккупанты вошли в ее село, и уехать тогда она не могла. Уже после рождения ребенка, чтобы его не забрали у мамы захватчики, Виталина была вынуждена брать российский паспорт и оформлять документы страны-агрессора на малыша.

Маричка в оккупации была вынуждена ходить в российскую школу, где приходилось, в частности, учить стихи о "величии России". А когда девушке исполнилось 18 лет, оккупанты поставили ее перед выбором: или становишься россиянкой, или "берешь воду и идешь в Украину пешком".

С первых дней оккупации родного города Саши россияне заняли детский лагерь, где работала ее мама. Оккупанты заставляли ее мать вернуться на работу, а Сашу - читать свои пропагандистские российские книги.

Дом Елены полностью затонул после подрыва россиянами Каховской ГЭС, и под водой оказалось все имущество и домашние животные. Отмечается, что решение уезжать было принято ради сына.

Российские оккупанты вручили Кириллу повестку в армию еще в 17 лет, объяснив это тем, что якобы он теперь "новоиспеченный гражданин РФ".

Сыну Екатерины также угрожала служба в росармии, поэтому женщина сделала все возможное, чтобы спасти его и вывезти на свободную от российских оккупантов территорию Украины.

Возвращение украинских детей из российской оккупации

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что РФ украла более 20 тысяч украинских детей. Он предупредил, что есть риск депортации еще 1,5 млн детей, находящихся на оккупированных территориях Украины.

Вместе с тем, Украина продолжает регулярно возвращать детей с временно оккупированных российскими оккупантами территорий.

Так, например, в конце октября стало известно, что Украине удалось вернуть из временно оккупированной части Херсонской области еще 6 детей - двух девочек и четырех мальчиков от 8 до 16 лет.