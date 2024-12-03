В Україні вдалось створити вітчизняний Mavic, - Федоров

Як розповів Федоров, з початку літа учасники Brave1 працюють над аналогом китайського Mavic. Наразі уже 3 такі українські дрони відповідають стандартам НАТО та працюють на фронті - "Лінза" й "Зум" від Frontline та "Шмавік" від "Реактивних дронів".

"Ці дрони адаптовані до реалій війни, у них інтегровані системи зв’язку, стійкі до ворожого РЕБу, а також є автоматична посадка та режим "повернення додому", - розповів Федоров.

Він зауважив, що значну частину компонентів також виготовляють українські виробники.

Виробництво зброї в Україні

За два з половиною роки війни українські фахівці випередили Росію в технологіях. Розвідувальні й ударні дрони, "довгі" БПЛА, FPV-дрони та безпілотники для знищення ворожих апаратів змінили хід війни. Україна диктує "технологічну моду" на полі бою, а виробництво дронів стало масовим. У серпні Зеленський повідомив про перше застосування української ракети-дрона "Паляниця".