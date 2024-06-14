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В Україні вчетверте за добу оголошено масштабну тривогу

П'ятниця 14 червня 2024 14:59
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В Україні вчетверте за добу оголошено масштабну тривогу Фото: ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України, вчетверте за добу, 14 червня, оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Як й відзначалось вище, повітряну тривогу оголошено по усій території України.

В Україні вчетверте за добу оголошено масштабну тривогу

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), повітряну тривогу було оголошено через зліт МіГ-31К. Також попереджають про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - додають Повітряні сили.

Не перша тривога за сьогодні

Варто відзначити, що лише за сьогодні повітряну тривогу по усій країні оголошували тричі. Ба більше, після 3 ночі Російська Федерація вдалась до чергового масованого обстрілу проти території України. Загалом терористи запустили 14 ракет та 17 БпЛА. Під час відбиття атаки вдалось знищити:

  • 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

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