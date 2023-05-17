Україні не варто прив’язувати вступ в НАТО до завершення війни, - експерт

Україні не варто прив'язувати вступ до НАТО до завершення війни чи бойових дій. Така фіксація може зіграти на руку російському диктатору Володимиру Путіну, який зробить все можливе, щоб військові дії тривали в тій чи іншій формі.

Таку думку висловила директорка аналітичного Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук у матеріалі РБК-Україна " Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу ".

"Тому фіксувати письмово це на саміті, на мій погляд, не найкраща ідея, бо ми можемо себе загнати в певну "дипломатичну пастку", яка вдарить по нас рикошетом пізніше", – зазначила експерт.

Як повідомлялося, на думку глави МЗС Дмитра Кулеби, у НАТО не вистачає політичної волі для ухвалення рішення про вступ України. Хоча членство України в НАТО "не може зупинити війну, але це може допомогти запобігти війнам у Європі та євроатлантичному просторі в майбутньому".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський, заявив, Україна зробила все для того, щоб її заявка в НАТО була схвалена.

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