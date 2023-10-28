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В Україні ув'язнених почали залучати до роботи на шахтах

Україна, Субота 28 жовтня 2023 16:54
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В Україні ув'язнених почали залучати до роботи на шахтах Фото: ув'язнених почали залучати до робіт на шахтах (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вугледобувні підприємства України почали залучати до роботи ув'язнених.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Енергетична безпека - у надійних руках! Наші ув'язнені почали працювати шахтарями", - зазначив Малюська.

За словами міністра, у такий спосіб заповнюється дефіцит робочої сили, самі ув'язнені отримують навички, які сприятимуть працевлаштуванню в майбутньому, а також пристойну зарплату, яка дає змогу виплачувати відшкодування заподіяної злочином шкоди, сплачувати податки, наповнювати бюджетний спецфонд.

За підрахунками Малюськи, за зміну 10 працівників видобувають 25 тонн вугілля, яке є основою енергобезпеки.

Нагадаємо, раніше Малюська повідомляв, скільки Україні обходиться утримання ув'язненого.

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