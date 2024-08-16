В Україні уточнили вимоги до повісток, їх перевірки та надсилання

Як зазначається, уряд уточнив вимоги до повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зокрема, щодо присвоєння таким повісткам унікального електронного ідентифікатора у вигляді QR-коду. З його допомогою можна перевірити всю інформацію, зазначену у повістці.

Також визначено механізм перевірки чинності повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, у тому числі за допомогою електронного кабінету військовозобов’язаного у мобільному застосунку "Резерв+".

Кабмін визначено статус повісток на бланку та повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (у тому числі у роздрукованому вигляді) та їх юридичної сили.

Уряд визначено адреси надсилання повістки резервістам або військовозобов’язаним, які уточнили свої персональні дані протягом 60 днів після того, як набув чинності новий закон про мобілізацію. Уточнено зміст інформації, що міститься в описі вкладення та надсилається разом із повісткою.