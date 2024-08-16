В Украине уточнили требования к повесткам, их проверке и отправке

Как отмечается, правительство уточнило требования к повесткам, сформированным с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, присвоение таким повесткам уникального электронного идентификатора в виде QR-кода. С его помощью можно проверить всю информацию, указанную в повестке.

Также определен механизм проверки действия повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в том числе с помощью электронного кабинета военнообязанного в мобильном приложении "Резерв+".

Кабмин определен статус повесток на бланке и повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (в том числе в распечатанном виде) и их юридической силы.

Правительство определено адреса отправки повестки резервистам или военнообязанным, которые уточнили свои персональные данные в течение 60 дней после вступления в силу нового закона о мобилизации. Уточнено содержание информации, содержащейся в описании вложения и направляемое вместе с повесткой.