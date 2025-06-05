В Україні унормують плату за деякі адмінпослуги. Що залишатиметься безкоштовним

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт "Про адміністративний збір". Він передбачає, що на окремі адмінпослуги встановлять нові прийнятні розміри зборів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пояснення голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

Йдеться, наприклад, про ДРАЦС, реєстрацію бізнесу, реєстрацію землі, "сільський нотаріат", вклейка фото в паспорт тощо. Водночас, послуги з соціального захисту та і далі будуть безкоштовними для отримувачів.

Оскільки за деякі адмінпослуги розміри плати складають 85 коп. і не переглядалися з 1993 року, ОМС потрібен компенсаційний ресурс на старті функціонування системи.

За її словами, більшість адмінпослуг для споживача безоплатні, тобто це означає, що індивідуальні блага покриваються коштом бюджету, за рахунок усіх платників податків. І це тоді, коли кошти треба передусім на армію, на освіту, медицину та інші пріоритети. За деякі адмінпослуги розміри плати складають 85 коп (як-от, реєстрація шлюбу) і не переглядалися з 1993 року.

На сьогодні, у ЦНАП може бути 400-500 послуг і 90% з них - безоплатні. Видатки на ЦНАП йдуть з місцевих бюджетів. Але існуючі розміри плати за адмінпослуги покривають лише до 30% від видатків на ЦНАП. Переважно це лише за рахунок послуг з реєстрації нерухомості та паспортних послуг.

Водночас, держава постійно в обов’язковому порядку додає нові послуги у ЦНАП, у багатьох ЦНАП, особливо великих громад вже є відтік персоналу і великий дефіцит адміністраторів.

"Люди звільняються тому, що навантаження шалене, персоналу не вистачає, оплата праці неконкурентна. Система буде деградувати. Відтак, у ОМС шалений брак компенсаційний ресурсів на стале функціонування системи. Даний законопроєкт дозволить забезпечити більший рівень компенсаційності", - пояснила Шуляк.

Зрештою, додала вона, ресурси потрібні і для цифровізації послуг. Бо оцифровувати послуги за рахунок проектів міжнародної технічної допомоги можна, але далі їх треба підтримувати (у т.ч. безпеку, сервери, підтримку).

Шуляк підкреслила - для громадян вже давно є проблемою брак прозорості в оплаті та в розмірах зборів за певні послуги. До прикладу в системі ДРАЦС Мінюсту у нас вже 8 років триває "експеримент" "Шлюб за добу" з багатотисячними розмірами оплати. Але у місцевий бюджет потрапляє 85 коп. Ще один приклад - витяги з реєстру ДРАЦС, які в ОМС коштують менше гривні. А Мінюст бере платні послуги 500-700 грн.

"У системі ДМС є ДП "Документ", що бере додатково в Україні по 650 гривень на кожній послузі (у ЦНАП та самому ДМС таке неможливо), а закордоном це ДП взагалі бере по 80-100 євро додатково до кожного паспорта. На якій підставі? Це має бути упорядковано, і не функціонувати як "бізнес". Бо це державні послуги", - наголосила Шуляк.