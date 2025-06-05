В Украине унормируют плату за некоторые админуслуги. Что будет оставаться бесплатным

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "Об административном сборе". Он предусматривает, что на отдельные админуслуги установят новые приемлемые размеры сборов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на объяснения главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Речь идет, например, о ГРАГС, регистрации бизнеса, регистрации земли, "сельский нотариат", вклейка фото в паспорт и тому подобное. В то же время, услуги по социальной защите и дальше будут бесплатными для получателей.

Поскольку за некоторые админуслуги размеры платы составляют 85 коп. и не пересматривались с 1993 года, ОМС нужен компенсационный ресурс на старте функционирования системы.

По ее словам, большинство админуслуг для потребителя бесплатные, то есть это означает, что индивидуальные блага покрываются за счет бюджета, за счет всех налогоплательщиков. И это тогда, когда средства надо прежде всего на армию, на образование, медицину и другие приоритеты. За некоторые админуслуги размеры платы составляют 85 коп (например, регистрация брака) и не пересматривались с 1993 года.

На сегодня, в ЦПАУ может быть 400-500 услуг и 90% из них - бесплатные. Расходы на ЦПАУ идут из местных бюджетов. Но существующие размеры платы за админуслуги покрывают лишь до 30% от расходов на ЦПАУ. Преимущественно это только за счет услуг по регистрации недвижимости и паспортных услуг.

В то же время, государство постоянно в обязательном порядке добавляет новые услуги в ЦПАУ, во многих ЦПАУ, особенно крупных общин уже есть отток персонала и большой дефицит администраторов.

"Люди увольняются потому, что нагрузка безумная, персонала не хватает, оплата труда неконкурентная. Система будет деградировать. Следовательно, в ОМС безумный недостаток компенсационный ресурсов на устойчивое функционирование системы. Данный законопроект позволит обеспечить больший уровень компенсационности", - пояснила Шуляк.

В конце концов, добавила она, ресурсы нужны и для цифровизации услуг. Потому что оцифровывать услуги за счет проектов международной технической помощи можно, но дальше их надо поддерживать (в т.ч. безопасность, серверы, поддержку).

Шуляк подчеркнула - для граждан уже давно является проблемой отсутствие прозрачности в оплате и в размерах сборов за определенные услуги. К примеру в системе ДРАЦС Минюста у нас уже 8 лет продолжается "эксперимент" "Брак за сутки" с многотысячными размерами оплаты. Но в местный бюджет попадает 85 коп. Еще один пример - выписки из реестра ГРАГС, которые в ОМС стоят меньше гривны. А Минюст берет платные услуги 500-700 грн.

"В системе ГМС есть ГП "Документ", которое берет дополнительно в Украине по 650 гривен на каждой услуге (в ЦПАУ и самом ГМС такое невозможно), а за рубежом это ГП вообще берет по 80-100 евро дополнительно к каждому паспорту. На каком основании? Это должно быть упорядочено, и не функционировать как "бизнес". Потому что это государственные услуги", - подчеркнула Шуляк.