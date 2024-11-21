В Україні ухвалили перелік осіб, які не можуть бути усиновлювачами: деталі

Нагадаємо, в Україні зареєстровано 2100 кандидатів, які претендують на усиновлення дитини. Уряд активізував курси для майбутніх усиновителів, збільшивши кількість тренерів і груп навчання. Втім, статистика усиновлення залишається стабільною – щороку в Україні знаходять нові сім’ї близько 1000 дітей.

Допомога при усиновленні через "Дію"

Громадяни України, які постійно проживають на її території, мають право на отримання допомоги при усиновленні дитини. Якщо дитину усиновлює подружжя, таку допомогу отримує один із них на вибір.

Допомога призначається на кожну усиновлену дитину на основі судового рішення. Звернення необхідно подати протягом 12 місяців від дати набуття чинності рішення про усиновлення.

Як подати заяву:

Онлайн: через портал "Дія", авторизувавшись, заповнивши дані та підписавши заяву електронним підписом. Статус розгляду можна відстежувати в особистому кабінеті.

Офлайн: звернувшись до місцевого органу соцзахисту або надіславши рекомендований лист.

Для цього потрібно зібрати необхідний пакет документів: заява встановленого зразка, копія свідоцтва про народження дитини, копія судового рішення про усиновлення. Результати розгляду надсилають на електронну пошту заявника.

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