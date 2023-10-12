В Україні цифровізують дані з постачання озброєння

"Цифровізація дасть чітке розуміння, як забезпечуються наші воїни та де саме утворюються дефіцити і як вони заповнюються. Зокрема, для того, щоб ми могли показати кожному нашому партнеру інформацію щодо кожної поставленої одиниці зброї максимально оперативно", - заявив президент.

За словами Зеленського, необхідно зробити все для того, що звіти у Києві не відрізнялися від реальних фактів на передовій.

Виробництво озброєння в Україні

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Україна активно виробляє озброєння. Зокрема, йдеться про боєприпаси та дрони.

Як зазначав міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, з січня по липень цього року Україна виробила вдесятеро більше боєприпасів, ніж за весь 2022 рік.

При цьому Кабмін минулого місяця запропонував спрямувати військовий податок на фінансування виробництва української зброї.

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