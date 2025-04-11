В Україні TruCAM запрацювали на 25 нових локаціях: де будуть радари (повний список)

Відсьогодні, 11 квітня, патрульні України працюватимуть з радарами TruCAM на 25 нових локаціях. В цілому вимірювання швидкості руху транспортних засобів здійснюватиметься на 338 ділянках доріг.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції України.

Де саме й для чого працюватимуть радари TruCAM

Правоохоронці розповіли, що з 11 квітня 2025 року патрульні працюватимуть з TruCAM на 25 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів.

Було також внесено зміни до 10 вже існуючих ділянок.

Уточнюється, що TruCAM застосовуються переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень.

"Це дає вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму завдяки поєднанню методів вимірювання", - пояснили громадянам.

Зазначається, що місця використання радарів визначені;

з урахуванням стану аварійності;

на аварійно-небезпечних ділянках;

у місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.

В цілому на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM (вимірювання швидкості здійснюватиметься на 338 ділянках доріг).

Особливості використання TruCAM під час війни

У Патрульній поліції розповіли, що в тих регіонах України, де тривають активні бойові дії (зокрема у Донецькій та Луганській областях), прилади тимчасово не використовуються.

Тим часом на окремих безпечних ділянках радари використовують:

у Запорізькій області;

у Миколаївській області;

у Сумській області;

у Харківській області;

у Херсонській області.

Українцям нагадали також, що в місцях використання TruCAM встановлюються дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію.

"Службові автомобілі патрульної поліції з увімкненими синіми проблисковими маячками стоятимуть на видимому місці", - повідомили правоохоронці.

Насамкінець патрульні зауважили, що перевищення швидкості - одна з найпоширеніших причин ДТП.

"Будьте відповідальними! Дотримання правил рятує життя", - підсумували у поліції.