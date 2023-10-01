В Україні трохи похолодає, подекуди дощі: прогноз погоди на завтра
У деяких областях України 2 жовтня можливі невеликі дощі. При цьому температура не сягне вище +24 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра в Україні мінлива хмарність.
Опади не передбачаються, тільки на сході та північному сході місцями можливий невеликий дощ.
Вночі та вранці у західних областях подекуди туман.
Температура вночі на рівні 6-11°, вдень 16-21°; у східних областях і південній частині вночі 9-14°, вдень 19-24°.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Погода у Києві
У столиці та області мінлива хмарність, без опадів.
Температура у Києві вночі 8-10°, вдень 17-19°; вночі 6-11°, вдень 16-21°.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Прогноз погоди на жовтень
Другий місяць осені має бути досить теплим. Так, середня місячна температура прогнозується у межах 7-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.
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