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В Україні трохи похолодає, подекуди дощі: прогноз погоди на завтра

Неділя 01 жовтня 2023 16:57
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В Україні трохи похолодає, подекуди дощі: прогноз погоди на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У деяких областях України 2 жовтня можливі невеликі дощі. При цьому температура не сягне вище +24 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні мінлива хмарність.

Опади не передбачаються, тільки на сході та північному сході місцями можливий невеликий дощ.

Вночі та вранці у західних областях подекуди туман.

Температура вночі на рівні 6-11°, вдень 16-21°; у східних областях і південній частині вночі 9-14°, вдень 19-24°.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

В Україні трохи похолодає, подекуди дощі: прогноз погоди на завтра

Погода у Києві

У столиці та області мінлива хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі 8-10°, вдень 17-19°; вночі 6-11°, вдень 16-21°.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

В Україні трохи похолодає, подекуди дощі: прогноз погоди на завтра

Прогноз погоди на жовтень

Другий місяць осені має бути досить теплим. Так, середня місячна температура прогнозується у межах 7-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

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