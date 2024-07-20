В Україні триває аномальна спека: в НСЗУ порадили, як вберегтись від перегріву тіла

Під час знаходження в умовах аномальної спеки варто дотримуватись ряду рекомендацій, щоб уникнути перегрівання тіла та суттєвого погіршення фізичного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НСЗУ в Telegram .

На тлі аномальної спеки, яка триває у низці регіонів України, НСЗУ надало рекомендації, які допоможуть легше перенести такі температури та мінімізувати ризики перегріву тіла.

Зокрема, рекомендується уникати перебування під прямими сонячними променями та, якщо це можливо, не перебувати на вулиці у розпал спеки.

Також рекомендується одягати речі з натуральних тканин та мати легкий одяг, який не обтягує.

Крім того, варто носити закритий одяг та капелюхи, а також користуватись сонцезахисними кремами.

У НСЗУ нагадують про необхідність пити воду та уникати вживання алкоголю, а також солодких напоїв. Фізичну активність у спеку також варто відкласти. Натомість рекомендується приймати прохолодний душ, звівши до мінімуму використання декоративної косметики.

У повідомленні наголошують на тому, аби водії не залишали в машині маленьких дітей та тварин.