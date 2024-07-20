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В Украине продолжается аномальная жара: в НСЗУ посоветовали, как уберечься от перегрева тела

Украина, Суббота 20 июля 2024 15:30
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В Украине продолжается аномальная жара: в НСЗУ посоветовали, как уберечься от перегрева тела Фото: как уберечься от перегрева в аномальную жару (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

При нахождении в условиях аномальной жары следует соблюдать ряд рекомендаций, чтобы избежать перегрева тела и существенного ухудшения физического состояния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НСЗУ в Telegram.

На фоне продолжающейся аномальной жары в ряде регионов Украины НСЗУ предоставило рекомендации, которые помогут легче перенести такие температуры и минимизировать риски перегрева тела.

В частности, рекомендуется избегать пребывания под прямыми солнечными лучами и, по возможности, не находиться на улице в разгар жары.

Также рекомендуется одевать вещи из натуральных тканей и иметь легкую, не обтягивающую одежду.

Кроме того, следует носить закрытую одежду и шляпы, а также пользоваться солнцезащитными кремами.

В НСЗУ напоминают о необходимости пить воду и избегать употребления алкоголя, а также сладких напитков. Физическую активность в жару также следует отложить. Вместо этого рекомендуется принимать прохладный душ, сведя к минимуму использование декоративной косметики.

В сообщении отмечают, чтобы водители не оставляли в машине маленьких детей и животных.

Правила для здоровья в жару

Также недавно мы рассказывали о том, как пережить жару по советам врачей.

Раньше мы объясняли, кому и когда нужно использовать SPF.

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