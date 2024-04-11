В Україні треба створити місцевий ринок газу, - Українська енергетична біржа

Вона пояснила, що в європейських країнах є місцеві газові ринки, які дозволяють їм отримувати правильні цінові сигнали, що дозволяє зменшувати цінові ризики.

"Саме такий місцевий ринок має бути створений і в Україні. На нашу думку, підтримка біржового ринку в Україні має базуватися на чотирьох факторах, - сказала Щербина.

Першим фактором вона назвала забезпечення ліквідності. Тобто якщо буде запроваджено обов’язок продажу певної частки на біржі, також має бути введений обов’язок щодо закупівлі газу.

Другим фактором Щербина назвала стандартизацію продуктів на ринку. Третім - обов’язкове виконання угод, які створять основу для цінових індикативів, а четвертим пунктом має стати котирування біржових курсів.

"Наша пропозиція полягає в цьому і я сподіваюся, що колись вона буде почути, бо говоримо про це не один рік", - підсумувала Щербина.

Нагадаємо, в НАК "Нафтогаз України" вбачають, що у найближчому майбутньому Україна може стати нетто-експортером природного газу.