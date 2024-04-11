RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине нужно создать местный рынок газа, - Украинская энергетическая биржа

Фото: в Украине нужно создать местный рынок газа (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Украинская энергетическая биржа (УЭБ) выступает за создание местного рынка природного газа в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя Председателя биржевого комитета УЭБ Инну Щербину.

Она пояснила, что в европейских странах есть местные газовые рынки, позволяющие им получать правильные ценовые сигналы, что позволяет снизить ценовые риски.

"Именно такой местный рынок должен быть создан и в Украине. По нашему мнению, поддержка биржевого рынка в Украине должна базироваться на четырех факторах", - сказала Щербина.

Первым фактором она назвала обеспечение ликвидности. То есть, если будет введена обязанность продажи определенной доли на бирже, также должна быть введена обязанность по закупке газа.

Вторым фактором Щербина назвала стандартизацию продуктов на рынке. Третьим - обязательное выполнение сделок, которые создадут основу для ценовых индикативов, а четвертым пунктом должна стать котировка биржевых курсов.

"Наше предложение заключается в этом и я надеюсь, что когда-нибудь оно будет услышано, потому что говорим об этом не один год", - подытожила Щербина.

Напомним, в НАК "Нефтегаз Украины" видят, что в ближайшем будущем Украина может стать нетто-экспортером природного газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газ