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В Україні треба створити місцевий ринок газу, - Українська енергетична біржа

Четвер 11 квітня 2024 19:43
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В Україні треба створити місцевий ринок газу, - Українська енергетична біржа Фото: в Україні треба створити місцевий ринок газу (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Українська енергетична біржа (УЕБ) виступає за створення в Україні місцевого ринку природного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника Голови біржового комітету УЕБ Інну Щербину.

Вона пояснила, що в європейських країнах є місцеві газові ринки, які дозволяють їм отримувати правильні цінові сигнали, що дозволяє зменшувати цінові ризики.

"Саме такий місцевий ринок має бути створений і в Україні. На нашу думку, підтримка біржового ринку в Україні має базуватися на чотирьох факторах, - сказала Щербина.

Першим фактором вона назвала забезпечення ліквідності. Тобто якщо буде запроваджено обов’язок продажу певної частки на біржі, також має бути введений обов’язок щодо закупівлі газу.

Другим фактором Щербина назвала стандартизацію продуктів на ринку. Третім - обов’язкове виконання угод, які створять основу для цінових індикативів, а четвертим пунктом має стати котирування біржових курсів.

"Наша пропозиція полягає в цьому і я сподіваюся, що колись вона буде почути, бо говоримо про це не один рік", - підсумувала Щербина.

Нагадаємо, в НАК "Нафтогаз України" вбачають, що у найближчому майбутньому Україна може стати нетто-експортером природного газу.

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