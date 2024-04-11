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В Украине нужно создать местный рынок газа, - Украинская энергетическая биржа

Четверг 11 апреля 2024 19:43
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В Украине нужно создать местный рынок газа, - Украинская энергетическая биржа Фото: в Украине нужно создать местный рынок газа (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Украинская энергетическая биржа (УЭБ) выступает за создание местного рынка природного газа в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя Председателя биржевого комитета УЭБ Инну Щербину.

Она пояснила, что в европейских странах есть местные газовые рынки, позволяющие им получать правильные ценовые сигналы, что позволяет снизить ценовые риски.

"Именно такой местный рынок должен быть создан и в Украине. По нашему мнению, поддержка биржевого рынка в Украине должна базироваться на четырех факторах", - сказала Щербина.

Первым фактором она назвала обеспечение ликвидности. То есть, если будет введена обязанность продажи определенной доли на бирже, также должна быть введена обязанность по закупке газа.

Вторым фактором Щербина назвала стандартизацию продуктов на рынке. Третьим - обязательное выполнение сделок, которые создадут основу для ценовых индикативов, а четвертым пунктом должна стать котировка биржевых курсов.

"Наше предложение заключается в этом и я надеюсь, что когда-нибудь оно будет услышано, потому что говорим об этом не один год", - подытожила Щербина.

Напомним, в НАК "Нефтегаз Украины" видят, что в ближайшем будущем Украина может стать нетто-экспортером природного газа.

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